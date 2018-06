Paris (AFP) Versteckt in Seegurken-Kisten sind am Flughafen von Paris 170 Schildkrötenbabys einer vom Aussterben bedrohten Art aus Madagaskar entdeckt worden. Die seltenen Strahlenschildkröten sollten von Madagaskar aus nach Laos geschmuggelt werden, wie der französische Zoll am Montag mitteilte. Sie wurden beim Transit am Flughafen Charles de Gaulle entdeckt, mit Kleber zusammengebunden und unter doppelten Böden von mit Seegurken gefüllten Kisten versteckt. Der Zoll betonte, so aufwendig werde meist nur sehr wertvolles Schmuggelgut versteckt, etwa Drogen.

