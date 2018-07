London (dpa) - In Schottland ist eine aus Sierra Leone zurückgekehrte Helferin im Kampf gegen Ebola nun selbst erkrankt. Die Frau wird in einem Krankenhaus in Glasgow behandelt und soll sobald es geht nach London gebracht werden. Die Krankheit sei in einem sehr frühen Stadium diagnostiziert worden, heißt es von der Regionalregierung in Edinburgh. Die Gefahr für andere Menschen sei deshalb "extrem gering". Es ist der erste Ebola-Fall innerhalb Großbritanniens. Jetzt wird jeder Kontakt der Frau mit anderen Menschen überprüft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.