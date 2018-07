Athen (AFP) Nach dem Scheitern der Präsidentenwahl in Griechenland strebt Ministerpräsident Antonis Samaras den 25. Januar als Termin für die vorgezogene Parlamentswahl an. Er werde am Dienstag zum Staatspräsidenten gehen und beantragen, dass die Wahl "so früh wie möglich, am 25. Januar", abgehalten werde, sagte Samaras am Montag in einer Fernsehansprache.

