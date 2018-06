London (AFP) Erstmals ist in Großbritannien ein Fall von Ebola diagnostiziert worden. Dabei handele es sich um einen Helfer, der nach seiner Rückkehr von einem Einsatz gegen die Epidemie im westafrikanischen Sierra Leone erkrankt sei, teilte die britische Regierung am Montagabend mit. Demnach war der oder die Patientin am Sonntagabend nach einem Zwischenstopp in London-Heathrow im schottischen Glasgow gelandet und wegen Unwohlseins am Montagmorgen auf die Isolierstation eines Krankenhauses gebracht worden.

