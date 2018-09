Jakarta (AFP) Die Suche nach dem über Indonesien vermissten AirAsia-Flugzeug ist am Montag mit Sonnenaufgang wieder aufgenommen worden. Der Einsatzleiter der indonesischen Such- und Rettungsbehörde, Tatang Zainuddin, sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Suche nach dem am Sonntagmorgen verschwundenen Passagierflugzeug mit 162 Menschen an Bord sei um 6.00 Uhr (Ortszeit, 00.00 Uhr MEZ) fortgesetzt worden. Mehrere Schiffe und Flugzeuge aus Malaysia, Singapur und Indonesien seien an dem Einsatz nahe der Insel Belitung beteiligt.

