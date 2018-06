Jaunde (AFP) Nach einer neuen Boko-Haram-Attacke auf einen Armeestützpunkt in Norden Kameruns hat der Staat erstmals seine Luftwaffe gegen die Extremistengruppe aus Nigeria eingesetzt: Kampfjets hätten die islamistischen Milizionäre zwei Mal angegriffen und so zum Rückzug von dem Stützpunkt Assighasia gezwungen, einige der Kämpfer seien getötet worden, teilte die kamerunische Regierung am Sonntagabend mit. Präsident Paul Biya habe die Bombardierungen angeordnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.