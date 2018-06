Mexiko-Stadt (dpa) - Papst Franziskus hat den Mord an einem katholischen Priester in der mexikanischen Unruheregion Guerrero verurteilt. Gregorio López Gorostieta sei Opfer ungerechtfertigter Gewalt geworden, schrieb das Kirchenoberhaupt in einem Brief an den Bischof der Diözese. Der 39-jährige Priester war vor einer Woche verschleppt und am Donnerstag tot aufgefunden worden. Wegen der Entführung von Dutzenden Studenten war Guerrero zuletzt in den internationalen Fokus gerückt.

