Manila (AFP) Nur drei Wochen nach dem Taifun "Hagupit" sind die Philippinen von einem neuen Sturm heimgesucht worden. Der Tropensturm "Seniang" ziehe mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde über den Süden des Landes hinweg und habe mindestens drei Menschen in den Tod gerissen, teilten die Behörden am Montag mit. Tausende Menschen hätten ihre Häuser verlassen und seien in sichere Gebiete oder Notunterkünfte geflohen. Es habe viele Erdrutsche gegeben, in den Straßen von Städten und Dörfern stand das Wasser teilweise eineinhalb Meter hoch.

