Moskau (AFP) Die russische Wirtschaft ist im November nach Regierungsangaben erstmals seit fünf Jahren geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei um 0,5 Prozent kleiner ausgefallen als im Vorjahresmonat, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag auf Grundlage von Schätzungen mit. Zuletzt hatte es im Oktober 2009 ein Minus im Jahresvergleich gegeben. Hintergrund der November-Zahlen sei eine schwache Entwicklung in mehreren Wirtschaftszweigen, darunter im Dienstleistungssektor, in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, im Großhandel und im Bergbau, erklärte das Ministerium.

