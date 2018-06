Sotschi (SID) - Seitenwechsel für Paarlauf-Weltmeister Robin Szolkowy: Der zweimalige Olympia-Dritte wird erstmals nicht als Sportler, sondern als Trainer an einer Eiskunstlauf-Europameisterschaft teilnehmen. Das von ihm in Moskau betreute Nachwuchspaar Jewgenija Tarasowa und Wladimir Morosow qualifizierte sich bei den nationalen russischen Titelkämpfen in Sotschi mit Rang zwei für die EM vom 28. Januar bis 1. Februar 2015 in Stockholm.

Bei den diesjährigen europäischen Titelkämpfen in Budapest hatten der 35-Jährige und seine damalige Partnerin Aljona Savchenko krankheitsbedingt nach dem Kurzprogramm aufgeben müssen. Die gebürtige Ukrainerin bildet mittlerweile mit dem Franzosen Bruno Massot ein Paar. Da der französische Verband den 25-Jährigen noch nicht für die Deutsche Eislauf-Union freigegeben hat, ist das neue Duo im nach-olympischen Winter noch gesperrt.