Seoul (AFP) Der Skandal um ein Päckchen Nüsse an Bord eines Linienflugzeugs von Korean Air zieht weitere Kreise. Das südkoreanische Verkehrsministerium verkündete am Montag Strafmaßnahmen gegen acht seiner Mitarbeiter. Diese sollen bei den Ermittlungen zu dem Vorfall, bei dem die Tochter des Airline-Chefs wegen eines Päckchens Macadamia-Nüsse ein ganzes Flugzeug aufhielt, nicht unparteiisch vorgegangen sein. Vor allem hätten sie die Befragungen von Korean-Air-Mitarbeitern im Beisein eines Airline-Managers vorgenommen, was die Zeugen eingeschüchtert habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.