São Paulo (dpa) - Ein Blitz hat an einem Strand in Brasilien vier Menschen getötet. Weitere vier Strandgäste erlitten Verletzungen, berichtet die Zeitung Folha de São Paulo. Der Blitz hatte in einem Strandabschnitt von Praia Grande 85 Kilometer südlich von São Paulo eingeschlagen. Die Todesopfer gehörten alle einer Familie an. Unter ihnen befand sich eine schwangere Frau.

