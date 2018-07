Washington (AFP) Die erste Bischöfin der Episkopalkirche im US-Bundesstaat Maryland ist wegen ihrer Verwicklung in einen tödlichen Unfall sieben Monate nach ihrer Wahl vom Amt suspendiert worden. In Erwartung eines möglichen Strafverfahrens habe er Weihbischöfin Heather Cook "mit sofortiger Wirkung beurlaubt", teilte Diözesanbischof Eugene Sutton am Montag mit. Cook hatte am Samstag einen 41-jährigen Fahrradfahrer auf einer Straße in Baltimore überfahren, war zunächst geflüchtet, aber nach rund 20 Minuten an den Unfallort zurückgekehrt.

