Köln (SID) - Der am Sonntag abgebrochene Auftakt der Vierschanzentournee nimmt in Oberstdorf einen zweiten Anlauf. Ab 17.30 Uhr sollen die besten Skispringer der Welt über die Schanze gehen.

Einen Tag nach dem Riesenslalom-Weltcup in Kühtai messen sich die besten Skifahrerinnen der Welt in dem österreichischen Bergdorf auch im Slalom. Beim vierten Torlauf-Wettbewerb der Saison stellt der Deutsche Skiverband (DSV) ein Sextett um Lena Dürr und Christina Geiger an den Start. Der erste Lauf wird im 10 Uhr gestartet, der zweite um 13 Uhr.