Brindisi (AFP) Nach dem Brand der Fähre "Norman Atlantic" in der Adria geht die Suche nach möglichen Opfern weiter. Der italienische Ermittlungschef Giuseppe Volpe erklärte, es sei "wahrscheinlich", dass in dem Schiff weitere Leichen gefunden werden. Bis Dienstagabend wurden elf Todesopfer geborgen, zudem starben zwei albanische Seeleute bei der Bergungsaktion für das Schiff. Angesichts offensichtlich fehlerhafter Passagierlisten war weiterhin völlig unklar, wie viele Menschen tatsächlich an Bord waren.

