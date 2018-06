Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 lässt die Kaufoption über sechs Millionen Euro für den von Rekordmeister Bayern München ausgeliehenen Jan Kirchhoff zum 31. Dezember verstreichen. "Wir haben Bayern München bereits darüber informiert", sagte Sportvorstand Horst Heldt der Bild-Zeitung.

Der 24 Jahre alte Defensivspieler Kirchhoff ist bis zum Saisonende an die Königsblauen ausgeliehen. Sollte er in der Rückrunde überzeugen, könnten die Schalker ein neues Kaufangebot abgeben. Sein Vertrag in München läuft noch bis Juni 2016.