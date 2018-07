München/Gelsenkirchen (dpa) - Jan Kirchhoff steht zur kommenden Saison womöglich vor einer Rückkehr zum FC Bayern.

Der FC Schalke 04 hat eine vertraglich festgeschriebene Kaufoption des ausgeliehenen Spielers zum Jahresende verstreichen lassen, wie Manager Horst Heldt "Bild.de" sagte. "Wir haben Bayern München bereits darüber informiert."

Kirchhoff war im Sommer 2013 vom FSV Mainz 05 zu den Bayern gewechselt, hatte sich aber nicht durchsetzen können. Seit Anfang 2014 ist er an Schalke verliehen, das Leihgeschäft ist noch bis zum Ende dieser Saison fixiert. In Gelsenkirchen hatte Kirchhoff aber mit vielen Verletzungen zu kämpfen: Allein in dieser Saison fehlte er wegen einer Innenbanddehnung im Knie sowie einer Sehnenreizung mehrere Wochen lang und kam bisher nur auf zehn Bundesligaeinsätze.

Verletzungen Jan Kirchhoff

Artikel "Bild.de"