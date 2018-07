London (AFP) Die britische Premierministerin Margaret Thatcher fand den Sowjetführer Michail Gorbatschow "charmant und humorvoll". "Er ist von seiner Art relativ offen und intelligent. Er ist umgänglich und hat einigen Charme und Humor", schrieb die konservative Politikerin 1984 nach einem Besuch Gorbatschows an den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan in einem Brief, der am Dienstag nach Ablauf einer 30-jährigen Frist vom britischen Nationalarchiv veröffentlicht wurde. "Ich fand ihn auf jeden Fall einen Mann, mit dem man Geschäfte machen kann. Ich mochte ihn tatsächlich."

