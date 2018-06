Washington (dpa) - In den USA hat ein zweijähriges Kind in einem Supermarkt eine Frau mit deren Waffe erschossen. Das Kind hat in die Tasche der 29-Jährigen gelangt und die Waffe ergriffen, berichtet der Fernsehsender KREM. Die Frau habe sich mit vier Kindern in der Elektronik-Abteilung aufgehalten. Die Behörden im Bundesstaat Idaho sprechen nach der Betrachtung von Überwachungsaufnahmen von einem Unfall. Unklar ist, ob es sich bei der Getöteten um die Mutter und bei dem Kind um ein Mädchen oder einen Jungen handelt.

