Los Angeles (dpa) - Die Stars der Kinoreihe "Die Tribute von Panem" informieren US-Bürger in einer Video-Botschaft über die Ebola-Epidemie in Westafrika.

Schauspieler wie Jennifer Lawrence (24), Liam Hemsworth (24), Julianne Moore (54) und Josh Hutcherson (22) berichten, dass es in den betroffenen Ländern weiter an Medikamenten und Ärzten fehle und deshalb die meisten Betroffenen an der Krankheit sterben würden. In den USA hätten dagegen bislang alle Infizierten überlebt.

Das Video des Ebola Survival Fund, das seit Montag im Internet zu sehen ist, soll US-Bürgern die Angst vor einer Epidemie im eigenen Land nehmen und den Fokus auf die afrikanischen Ebola-Gebiete legen.

"Was würde passieren, wenn du Ebola bekommst?", fragt Hutcherson seine Filmpartnerin Lawrence in dem knapp zweiminütigen Clip. "Ich würde wieder gesund werden", antwortet die Oscar-Preisträgerin.

