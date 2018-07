Jakarta (dpa) - Bei der Suche nach der vermissten AirAsia-Maschine sind möglicherweise Wrackteile entdeckt worden. Die gesichteten Objekte könnten von der Maschine stammen, sagte ein Sprecher der Luftwaffe in Jakarta. Hubschrauber und Schiffe waren auf dem Weg in die Region, um die Objekte zu bergen und zu untersuchen. Eines der Teile war orangefarben und mehrere Meter lang, wie indonesische Fernsehsender zeigten. Es könne sich um eine Notrutsche handeln. Andere orangefarbene und weiße Gegenstände wurden in der Nähe von einem Suchflugzeug entdeckt.

