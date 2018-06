Washington (dpa) - Bei der Suche nach dem in Südostasien vom Radar verschwundenen AirAsia-Flugzeug ist Rauch entdeckt worden. Flugzeuge seien unterwegs, um die Stelle auf der Insel Belitung zu untersuchen, berichten mehrere Fernsehsender. Flug QZ8501 mit 162 Menschen an Bord war am Sonntagmorgen auf dem Weg von Indonesien nach Singapur vom Radar verschwunden. Seitdem fehlt von dem Airbus A320 jede Spur. Der Kapitän bat kurz vor dem Verschwinden darum, den Kurs wegen eines Sturms zu ändern, berichtet die "Jakarta Post".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.