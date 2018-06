Edmonton (dpa) - In Kanada hat die Polizei neun Leichen entdeckt. Es handelt sich um vier Frauen, drei Männer und zwei Kinder - ein Mädchen und einen Jungen. Sie wurden an drei verschiedenen Orten in den benachbarten Städten Edmonton, Alberta, und Fort Saskatchewan gefunden. Nähere Details will die Polizei bei einer Pressekonferenz bekanntgeben.

