Seoul (AFP) In der Affäre um ein Päckchen Nüsse an Bord einer Korean-Air-Maschine ist am Dienstag die Tochter des Chefs der südkoreanischen Fluggesellschaft festgenommen und ins Gefängnis gebracht worden. Der Fernsehsender YTN zeigte, wie die 40-jährige Cho Hyun Ah abgeführt wurde. Sie schaute nach unten und sagte, es tue ihr leid. Die Staatsanwaltschaft hatte vergangene Woche einen Haftbefehl gegen Cho beantragt. Ein Gericht in Seoul stellte ihn am Dienstag aus, wie die Nachrichtenagentur Yonhap meldete.

