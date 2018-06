Bad Hersfeld (dpa) - Bei einem Busunfall auf der Autobahn 4 in Osthessen sind nach Polizeiangaben vermutlich zwei Menschen getötet und mehr als 40 verletzt worden. In dem Reisebus sollen Senioren aus Baden-Württemberg unterwegs gewesen sein. Der Bus habe zwischen dem Autobahndreieck Kirchheim und der Anschlussstelle Bad Hersfeld in Fahrtrichtung Osten eine Leitplanke durchbrochen und sei eine meterhohe Böschung hinuntergestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Der Bus hat sich ersten Erkenntnissen zufolge überschlagen, kam aber auf den Rädern wieder zum Stehen. Die Unfallursache ist noch unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.