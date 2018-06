Sydney (AFP) Mit einem spektakulären Feuerwerk am Hafen hat Sydney das neue Jahr begrüßt. Um Punkt Mitternacht in der Silvesternacht tauchten bunte Raketen die berühmte Harbour Brigde und das futuristische Opernhaus der australischen Hauptstadt in bunte Farben. Geschätzt mehr als eine Million Menschen verfolgten das Schauspiel vor Ort, alljährlich wird es zudem im Internet übertragen.

