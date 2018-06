Köln (SID) - Die deutschen NBA-Profis Dirk Nowitzki, Dennis Schröder und Chris Kaman haben das Jahr 2014 in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga mit Siegen ausklingen lassen. Nowitzki steuerte zum 114:87 der Dallas Mavericks gegen die Washington Wizards 13 Punkte und acht Rebounds bei. Die Mavericks bleiben damit als Fünfte der Western Confererence klar auf Play-off-Kurs.

Auch Schröder und die Atlanta Hawks haben die Play-offs deutlich im Visier. Beim 109:101 der "Falken" gegen die Cleveland Cavaliers, die am 30. Geburtstag von LeBron James auf ihren am Knie verletzten Superstar verzichten mussten, verbuchte Schröder elf Punkte und zwei Rebounds. Atlanta ist weiterhin Zweiter in der Eastern Conference.

Center Chris Kaman punktete beim 102:97 der Portland Trail Blazers gegen die Toronto Raptors, den Tabellenführer der Eastern Conference, ebenfalls zweistellig. Mit zehn Punkten und acht Rebounds war Kaman allerdings nur fünftbester Scorer der Trail Blazers, die in Guard Damian Lillard (26/2) ihren besten Werfer hatten. Auch Portland liegt als Tabellenzweiter der Western Conference auf Play-off-Kurs.