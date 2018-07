Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich klar gegen ein Ausgrenzen von Flüchtlingen gewandt und islamfeindliche Demonstrationen wie in Dresden scharf verurteilt. Die Bürger sollten den Organisatoren solcher Kundgebungen nicht folgen, sagte Merkel in ihrer Neujahrsansprache. Zwar werde bei Kundgebungen "Wir sind das Volk" gerufen wie vor 25 Jahren während der Revolution in der DDR. Tatsächlich gemeint sei damit nun aber "Ihr gehört nicht dazu - wegen Eurer Hautfarbe oder Eurer Religion", warnte Merkel.

