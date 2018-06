Paris (AFP) Reisende der britischen Billigfluglinie Easyjet müssen sich am Mittwoch und Donnerstag in Frankreich auf zahlreiche Flugausfälle einstellen. Wegen eines Streiks der Flugbegleiter würden über Silvester bis zu 30 Prozent der Flüge gestrichen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Demnach werden am Mittwoch 70 und am Donnerstag 68 Flüge annulliert. 166 und 192 Verbindungen würden an diesen Tagen jedoch gewährleistet. Die Gewerkschaften SNPNC-FO und Unac hatten bereits an den Weihnachtstagen einen Streik organisiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.