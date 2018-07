Berlin (dpa) - Berlin fiebert dem Jahreswechsel entgegen. Vor dem Brandenburger Tor wird in der Nacht die größte Silvesterparty Deutschlands gefeiert. Bereits am Nachmittag kamen trotz Nieselregens viele tausend Menschen auf die Festmeile direkt am Wahrzeichen der deutschen Hauptstadt. Hunderttausende Menschen werden bis zum späten Abend erwartet. Um Mitternacht sollen etwa 6000 Raketen in den Himmel geschossen werden, um das neue Jahr zu begrüßen. Für Stimmung schon vor Mitternacht soll unter anderem die Band Tokio Hotel sorgen.

