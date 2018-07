Berlin (dpa) - Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hat öffentlich Bilanz der 13 Jahre Nato-Kampfeinsatz in Afghanistan gezogen. Gemessen an den hehren Ansprüchen der ersten Kriegsjahre sei die Mission in Afghanistan keine Erfolgsgeschichte, schreibt Guttenberg in der "Bild"-Zeitung. Zwar sei das Land demokratischer geworden, aber noch meilenweit vom Idealbild entfernt. Ein festes Abzugsdatum zu setzen, sei ein Fehler gewesen. Ihn bewege vor allem das Schicksal der 55 Soldaten, die bei dem Mandat ihr Leben ließen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.