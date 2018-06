Nohfelden (dpa) - Schlagersängerin Nicole (50) wird nicht müde, für den Frieden zu singen. ""Ein bisschen Frieden" ist ein Jahrhundertlied und ein Geschenk Gottes", sagte die Saarländerin der Deutschen Presse-Agentur.

Sie werde den Song, mit dem sie 1982 als 17-Jährige den Eurovision Song Contest gewann, wieder bei ihrer Tournee im neuen Jahr singen. "Das Lied wird wahrscheinlich nie an Aktualität verlieren. Wenn ich es auf der Bühne anstimme, passiert noch immer was mit den Menschen: Die Feuerzeuge gehen an, die Menschen fassen sich an den Händen, einige weinen sogar."

Es gebe viele Faktoren, die das Lied hätten einmalig werden lassen. Bei dem Wettbewerb 1982 sei es der Kalte Krieg gewesen. Heute schürten Krisen wie in der Ukraine oder in Syrien die Sehnsucht der Menschen nach Frieden.

Persönlich wünscht sich Nicole für das neue Jahr, dass alles so bleibt, wie es ist. "Das ist eigentlich unverschämt viel. Bisher hat der liebe Gott es gut mit mir gemeint - sowohl beruflich als auch familiär." Nicoles Glücksformel: 20 Tage im Monat Familie, 10 Tage Beruf. Die Sängerin ist seit 20 Jahren mit ihrem Jugendfreund Winfried Seibert verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter.