Sein Duett mit Charley Ann Schmutzler bei der Castingshow "The Voice of Germany" sorgte bei vielen für Gänsehaut. Hoziers Grammy-nominierter Song "Take Me To Church" schoss daraufhin in den iTunes-Charts prompt nach oben und Charley Ann gewann die Show. Für zwei Konzerte kommt der irische Shootingstar, der eigentlich Andrew Hozier-Byrne heißt, wieder nach Deutschland. Der schlaksige Singer-Songwriter spielt in Köln (28.) und München (29.). ( http://dpaq.de/h6mw6 )

