Ramallah (AFP) Nach dem Scheitern einer UN-Resolution zur Beendigung der israelischen Besatzung in den Palästinensergebieten wollen die Palästinenser dem Internationalen Strafgerichtshof beitreten. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas wolle noch am Mittwoch das Römische Statut zum IStGH sowie 15 weitere internationale Konventionen unterzeichnen, sagten ranghohe Palästinenservertreter. Am späten Nachmittag solle die Palästinenserführung über den Schritt beraten. Die Palästinenser erhoffen sich von einem Beitritt zum Internationalen Strafgerichtshof Ermittlungen gegen Israelis wegen Taten in den besetzten Gebieten.

