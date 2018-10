Washington (AFP) Die USA haben die Tötung des Geheimdienstchefs der islamistischen Shebab-Miliz in Somalia bestätigt. Wie das Pentagon am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann namens Abdishakur mittels Hellfire-Raketen einer US-Drohne in seinem Fahrzeug nahe der Stadt Saakow im Süden des Landes getötet. Die somalischen Behörden hatten den gemeinsamen Militäreinsatz von somalischen und US-Truppen bereits am Dienstag bekannt gegeben.

