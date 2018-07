Bad Hersfeld (dpa) - Angesichts des schweren Busunglücks in Osthessen mit vier Toten und rund 40 Verletzten hat ein Busverband höhere Leitplanken gefordert. "Die Leitplanken an den deutschen Autobahnen sind generell ausgelegt für Pkw", sagte der Sicherheitsbeauftragte vom RDA Internationalen Bustouristik Verband, Johannes Hübner, der dpa. Der Reisebus war am Dienstag auf der Autobahn 4 zwischen dem Autobahndreieck Kirchheim und der Anschlussstelle Bad Hersfeld mit einem schlingernden Auto zusammengestoßen und etwa 50 Meter eine Böschung hinunter gestürzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.