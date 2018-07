Kairo (AFP) Der von Menschenrechtsgruppen massiv kritisierte Prozess gegen drei Mitarbeiter des arabischen Nachrichtensenders Al-Dschasira in Ägypten wird neu aufgerollt. "Der Kassationshof hat ihre Berufung angenommen und ein neues Verfahren angeordnet", sagte der Anwalt des australischen Journalisten Peter Greste, Amr Al-Deeb, am Donnerstag nach einer halbstündigen Anhörung in Kairo. Die drei Mitarbeiter der englischsprachigen Redaktion des Fernsehsenders bleiben aber bis zum Beginn des neuen Verfahrens in Haft.

