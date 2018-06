Vlotho (dpa) - Beim Brand eines Wohnhauses in Nordrhein-Westfalen sind am Silvesterabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte konnten ein 16-jähriges Mädchen und einen 79-jährigen Mann nur noch tot aus dem Gebäude in Vlotho bei Herford bergen. Eine 17-Jährige schwebte in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Brandursache ist noch unklar. Die beiden Mädchen hatten demnach noch selbst die Feuerwehr verständigt, konnten sich aber nicht mehr in Sicherheit bringen. Das Haus wurde vom Feuer vollständig zerstört.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.