Berlin (AFP) Grünen-Chefin Simone Peter hat der CSU eine Mitschuld am Erstarken der islamfeindlichen Bewegung Pegida gegeben. Gerade die CSU sei es, "die immer wieder Ressentiments gegen Zuwanderung schürt", sagte Peter der Zeitung "Die Welt" vom Freitag. Wer am Küchentisch die Muttersprache verbieten wolle, dürfe sich hinterher nicht darüber wundern, wenn "Parteien und Gruppen am rechten Rand" Zulauf erhielten. Die CSU habe die Alternative für Deutschland (AfD) stark gemacht "und macht nun Pegida stark", sagte Peter der Zeitung.

