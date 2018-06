Berlin (AFP) Rund um den Globus sind Millionen Menschen hoffnungsvoll in das neue Jahr gestartet. Am Brandenburger Tor in Berlin versammelten sich am Silvestertag hunderttausende Menschen, um den Beginn des Jahres 2015 zu feiern. Überschattet wurden die weltweiten Feierlichkeiten von einer Massenpanik in Shanghai, bei der mindestens 36 Menschen getötet wurden. In Deutschland gab es mindestens zwei Tote bei Unfällen mit Feuerwerkskörpern.

