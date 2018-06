Vlotho (AFP) Bei einem Hausbrand in Nordrhein-Westfalen sind in der Silvesternacht zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brach eine Stunde vor Mitternacht in einem Wohnhaus in Vlotho-Steinbründorf aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Eine 16-Jährige und ein 79-Jähriger konnten demnach nur tot geborgen werden. Eine zunächst leblos gerettete Frau habe vor Ort reanimiert werden können und sei in eine Spezialklinik gebracht worden.

