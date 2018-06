Paris (AFP) Frankreichs Staatspräsident François Hollande hat seine Landsleute in seiner Neujahrsansprache zu mehr Mut ermuntert. 2014 sei ein "raues" Jahr gewesen, sagte Hollande in seiner am Mittwoch im Fernsehen übertragenen Rede. Er wisse zudem um die Schwierigkeiten, die vor ihnen lägen, sagte Hollande. Er wünsche sich jedoch ein Ende der "Verunglimpfungen" und der "Mutlosigkeit" im Land. Es gebe jeden Grund, "Vertrauen in uns zu haben", sagte Hollande.

