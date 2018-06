Gummersbach (SID) - Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat Kreisläufer Simon Ernst vom Bundesligisten VfL Gummersbach für die Testspiele gegen Island am 4./5. Januar in Reykjavik sowie gegen Tschechien am 9./10. Januar in Stuttgart und Mannheim nachnominiert. Der 20 Jahre alte Junioren-Europameister ersetzt den angeschlagenen Hendrik Pekeler vom TBV Lemgo.

Zur Ausfalldauer Pekelers machte der Deutsche Handballbund (DHB) keine Angaben. Die Weltmeisterschaft in Katar beginnt für die DHB-Auswahl am 16. Januar mit dem Spiel gegen Polen.