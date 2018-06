Rom (AFP) Ein führerloses Flüchtlingsschiff mit hunderten illegalen Einwanderern an Bord ist auf dem Weg in Richtung der italienischen Küste. "450 Einwanderer auf Handelsschiff ohne Besatzung auf Weg Richtung Küste von Apulien", meldete die italienische Küstenwache am Donnerstagabend über den Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.