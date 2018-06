Berlin (dpa) - Der Osten der USA begrüßt das neue Jahr: Am Morgen MEZ fand auch die große Neujahrsparty auf dem Time Square in New York ihren Höhepunkt. Vorher hatten Hunderttausende am Brandenburger Tor in Berlin den Start des neuen Jahres gefeiert. In Shanghai ereignet sich bei der Silvesterfeier eine Tragödie: Bei einer Massenpanik sterben 35 Menschen. Das Unglück ereignete sich auf dem Bund, der berühmten Uferpromenade. Dort hatte sich am Abend eine riesige Menschenmenge versammelt. Kurz vor dem Jahreswechsel kam Panik auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.