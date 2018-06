Montréal (AFP) Ein Familiendrama mit neun Toten gibt der Polizei im kanadischen Edmonton Rätsel auf. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch (Ortszeit) drang der Täter zunächst in das Haus einer Frau in der Hauptstadt der Provinz Alberta ein und erschoss sie. Anschließend tötete er in einem anderen Haus "vorsätzlich und geplant" sieben weitere Menschen, darunter zwei kleine Kinder und drei Frauen. Später nahm er sich selbst das Leben.

