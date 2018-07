New York (dpa) - Der US-Schauspieler Joseph Gordon-Levitt (33) hat geheiratet. Der Star aus "The Dark Knight Rises" und "Lincoln" gab seiner Freundin Tasha McCauly am 20. Dezember das Jawort, wie US-Medien unter Berufung auf einen Sprecher des Schauspielers berichteten.

Das Paar ist bereits seit einigen Jahren zusammen. Für Gordon-Levitt, der auch als Filmregisseur arbeitet, ist es die erste Ehe. Seine frischgebackene Ehefrau McCauly ist nicht im Showbusiness - sie betreibt eine Roboter-Firma.