Jerusalem (AFP) Vor den Parlamentswahlen in Israel hat die regierende Likud-Partei Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den Rücken gestärkt. Mit einer Zustimmungsrate von rund 80 Prozent wurde er erneut zum Parteivorsitzenden gewählt, wie eine Parteisprecherin am Donnerstag mitteilte. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas eröffnete derweil vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag eine neue juristische Front gegen die israelische Besatzungspolitik, nachdem sein diplomatischer Vorstoß im UN-Sicherheitsrat knapp gescheitert war.

