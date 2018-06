Kano (AFP) Im Nordosten Nigerias sind bei zwei Anschlägen insgesamt acht Menschen getötet worden. In der Ortschaft Bolari im Bundesstaat Gombe versuchte eine Selbstmordattentäterin am Mittwoch, in eine Kaserne einzudringen, wie Zeugen berichteten. Die Frau weigerte sich demnach, sich am Eingang des Militärgeländes durchsuchen zu lassen und ignorierte Warnungen der Wachen. Daraufhin eröffneten die Soldaten das Feuer und der Sprengstoffgürtel der Frau explodierte.

