Kiew (AFP) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat in seiner Neujahrsansprache eine Botschaft der Zuversicht an seine Landsleute gesendet. Das zu Ende gehende Jahr sei "das härteste seit 70 Jahren" gewesen, sagte Poroschenko in seiner Rede an die Nation. An die Adresse Russlands gerichtet fuhr der Staatschef fort, der "Feind" habe das Leben, das Territorium, die Freiheit und die Unabhängigkeit der Ukrainer "gefährdet". Jedoch werde die Ukraine "diesen patriotischen Krieg gewinnen".

